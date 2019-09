Polskie uczelnie od siódmej setki zestawienia Czternaście polskich uczelni znalazło się w światowym rankingu Times Higher Education World University Ranking. Najlepsze z nich Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski zajęły w nim jednak miejsca w siódmej i ósmej setce. Najlepszy okazał się brytyjski Oxford. THE World University Ranking jest jednym z trzech najbardziej cenionych i najszerzej komentowanych rankingów szkół wyższych na świecie – obok Academic Ranking of World Universities (tzw. rankingu szanghajskiego) i QS World University Rankings. Uwzględniono w nim 1400 uczelni z 92 krajów, czyli 5 proc. wszystkich tego typu instytucji na świecie. W gronie dziesięciu najlepszych uczelni znalazły się szkoły wyższe reprezentujące jedynie dwa kraje: Wielką Brytanię i USA. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął brytyjski University of Oxford, drugie amerykański California Institute of Technology, a trzecie University of Cambridge. Kolejne miejsca należały do instytucji amerykańskich: Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, Princeton University, Harvard University, Yale University, University of Chicago. Najlepszą dziesiątkę zamknęła uczelnia brytyjska: Imperial College London. W zestawieniu sklasyfikowano też 14 polskich uczelni. Najlepsze z nich: Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski znalazły się w przedziale 601-800. Również Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnika Gdańska zmieściły się w najlepszym tysiącu, sytuując w przedziale 801-1000. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska oraz jedna prywatna uczelnia z Polski: Uniwersytet SWPS uplasowały się na pozycjach powyżej tysiąca. Instytucje poddawane są ocenie w oparciu o obszary takie jak: kształcenie, umiędzynarodowienie, badania naukowe, wskaźnik cytowań i publikacji oraz współpraca z biznesem. Pełny ranking jest dostępny na stronie internetowej. PAP – Nauka w Polsce Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

