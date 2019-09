Popularność Douga Forda systematycznie spada Według danych sondaż opublikowanych w czwartek popularność premiera Douga Forda, premiera Ontario, nadal spada, a Francois Legault, premier Quebecu, jest najpopularniejszym liderem kanadyjskich prowincji. Sondaż DARTMaru BluePoll jest przeprowadzany co kwartał w celu zbadania opinii Kanadyjczyków o wybranych przez nich przywódców prowincji. Oto wyniki ostatniego sondażu: Premier Ontario Doug Ford: 26 procent, spadek o 3 procent Premier Quebecu Francois Legault: bez zmian – 59 procent Premier Saskatchewan Scott Moe: 58 procent, spadek o 2 procent Premier Alberty Jason Kenney: bez zmian – 55 procent Premier Kolumbii Brytyjskiej John Horgan: 47 procent, wzrost o 3 procent Premier Nowego Brunszwiku Blaine Higgs: 43 procent, spadek o 2 procent Premier Manitoby Brian Pallister: 40 procent, wzrost o 3 procent Premier Nowej Fundkandii i Labradoru Dwight Ball: 40 procent, wzrost o 9 procent Premier Nowej Szkocji Stephen McNeil: 19 procent, wzrost o 5 procent Ze względu na bardzo małe rozmiary prób nie ma danych na temat Wyspy Księcia Edwarda, oraz terytoriów Nunavut, Jukon oraz Terytoriów Północno-Zachodnich, podała firma DARTMaru. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

