Potężna fala czasowych migrantów w Polsce W 2017 roku do Polski przyjechało ponad 1,1 miliona czasowych migrantów zarobkowych – wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Pod tym względem nasz kraj był liderem wśród państw OECD, znacznie wyprzedzając Stany Zjednoczone. Jak czytamy w raporcie, tymczasowa migracja zarobkowa do krajów OECD znacznie wzrosła w 2017 roku, osiągając 4,9 mln osób w porównaniu do 4,4 mln osób rok wcześniej. Jest to najwyższa liczba od czasu, gdy OECD zaczęła rejestrować te dane ponad 10 lat temu. – Znaczny wzrost czasowej migracji zarobkowej jest oznaką dynamiki na rynkach pracy OECD, ale także ich integracji – powiedział sekretarz generalny OECD Angel Gurria, prezentując raport w Paryżu. – Tymczasowi migranci wnoszą umiejętności i kompetencje potrzebne pracodawcom – dodał.

