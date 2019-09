Poznajmy Noblistów 100. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Japonią i Polską W Szczecinie (21 września br.), na dziedzińcu Muzeum Narodowego, pod patronatem honorowym Marszałka Zachodniopomorskiego, Muzeum Narodowego, Stowarzyszenia „Dom Nobla”, szczecińskiego Klubu Azji we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Policach, odbyło się ciekawe spotkanie poświęcone 120. rocznicy urodzin Yasunari Kawabata (1899-1972), laureata literackiej nagrody Nobla z roku 1968. Głównym organizatorem tego pod każdym względem ciekawego spotkania było Stowarzyszenia „Dom Nobla”. Jest to pierwsze na świecie stowarzyszeniem przybliżających sylwetki zdobywców Nagrody Nobla ze wszystkich krajów świata. Powstaliśmy jako Towarzystwo Polska-Skandynawia – mówi jego przewodnicząca pani Anna Szachowicz. Skandynawia kojarzy się nam z przyznawaniem jednej z najbardziej prestiżowych nagród na świecie – nagrody Nobla (w 5 dziedzinach – m.in. w nauce i pokoju). Działając jako Towarzystwo Polska-Skandynawia zaczęliśmy przybliżać sylwetki noblistów. Chcieliśmy m.in. przybliżyć sylwetkę laureata literackiej nagrody Nobla – Winstona Leonarda Spencera Churchilla. Wówczas ambasador brytyjski zaproponował nam zmianę nazwy naszego Towarzystwa Polska-Skandynawia poprzez poszerzenie zakresu jego działalności. Mogliśmy więc, bez zawężania się wyłącznie do samej Skandynawii, prezentować Noblistów z całego świata oraz osiągnięcia ich ojczyzn i ich kulturę. Nie każdy z nas może przecież dotrzeć indywidualnie np. do Azji, Australii, Ameryki czy Afryki. Inauguracja naszej działalności miała miejsce 16 grudnia 2006 roku w Muzeum Narodowym w Szczecinie podczas Gali Noblistów z dziedziny medycyny za rok 2006. Sylwetki laureatów przybliżali szczecińscy genetycy: prof. Jan Lubiński i dr Anna Jakubowska. Jako Stowarzyszenia „Dom Nobla” staramy się przybliżać ludziom Noblistów w różnych formach. Może to być prelekcja lub koncert, przybliżający muzykę, pieśni i tańce ich ojczyzny. Tak prezentowaliśmy np. sylwetkę Noblistki chilijskiej Gabrieli Mistral, która znana była na całym świecie. W Polsce byliśmy pierwsi, którzy przybliżyliśmy jej sylwetkę na tle muzyki chilijskiej. W dniu naszej prezentacji gościł u nas ambasador tego kraju. Zazwyczaj, w czasie podobnych spotkań przyjeżdżają do Szczecina pracownicy ambasad krajów, z których pochodzą prezentowani przez nasze Stowarzyszenie Nobliści. Tym razem, obok prezentacji sylwetki i twórczości japońskiego noblisty Yasunari Kawabata, także z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Japonią i Polską, zorganizowano naprawdę ciekawe spotkanie. W jego programie znalazły się liczne wystąpienia nt: – stosunków polsko-japońskich (mówili o tym: Norbert Obrycki, poseł na Sejm RP, członek Komisji Spraw Zagranicznych i prof. Tomasz Grocki, senator RP), -współpracy naukowej z Japonią (mówili o tym: prof. Jacek Przepiórski, prorektor ZUT, który przepracował w Japonii 5 lat i dr. Hab. Agata Markowska-Szczupak, prof. ZUT), – ścieżek literatury japońskiej (mówiła o nich Beata Walczakiewicz ze szczecińskiego Klubu Azji), – japońskich eksponatów muzealnych (z którymi zapoznała zebranych Ewa Prądzyńska, kierownik działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego), – przybliżenia twórczości japońskiego noblisty Y. Kawabata. Był też koncert na shamisenie, tradycyjnym instrumencie japońskim (w wykonaniu Japończyka Masato Yokoe) i degustacja japońskich herbat. tekst i zdjęcia Leszek Wątróbski Yasunari Kawabata, powieściopisarz, absolwent Cesarskiego Uniwersytetu w Tokio. W latach 1948-65 prezes japońskiego Pen Clubu; członek Japońskiej Akademii Sztuki. Kawabata debiutował jako pisarz krótkim opowiadaniem „Tancerz Izu”, opublikowanym w roku 1927. Napisawszy kilka wybitnych prac, nowel, m.in. „Kraina śniegu “, w 1937 artysta zapewnił sobie miejsce wśród czołowych twórców japońskiej literatury. Wraz z rokiem 1949 rozpoczęła się odcinkowa publikacja powieści „Tysiąc Żurawi” i „Głos góry”. Inne jego utwory to „Jezioro” (1955), „Śpiące piękności” (1960). W roku 1959, Yasunari Kawabata otrzymał Medal Goethego we Frankfurcie. W 1968 został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za mistrzostwo w narracji, które w połączeniu z ogromną wrażliwością wyraża to, co najpiękniejsze w japońskim sposobie myślenia. Yasunari Kawabata popełnił samobójstwo w roku 1972. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Leszek Wątróbski Search

