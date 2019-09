Praktykowanie jogi i medytacji odwraca uszkodzenia D W czasopiśmie “Frontiers in Immunology” dokonano przeglądu badań z ostatnich dziesięciu lat, analizujących wpływ różnych praktyk tj. ćwiczeń uważności, jogi, medytacji czy tai chi, na nasze geny. Dzięki temu stwierdzono, że takie praktyki: „nie tylko nas relaksują, ale mogą też „odwrócić” reakcje molekularne zachodzące w naszym DNA, powodujące zły stan zdrowia, a nawet depresję…” Oto jak to działa: kiedy doświadczasz jakiejś stresującej sytuacji aktywuje się twój współczulny układ nerwowy (SNS), co prowadzi do uruchomienia w organizmie reakcji „walcz lub uciekaj”. W dawnych czasach, kiedy niebezpieczeństwo czaiło się za każdym krzakiem, reakcja ta była kluczem do naszego przetrwania. Jeśli udało ci się przetrwać niebezpieczeństwo, twoje ciało wracało do równowagi dość szybko. Jednak w dzisiejszym stresującym świecie, nasz mechanizm “walki lub ucieczki” może być nadmiernie aktywowany, co skutkuje pogarszającym się stanem zdrowia, często podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka i problemami ze zdrowiem psychicznym. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

