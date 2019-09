Prawdziwy powód odwołania wizyty Trumpa w Polsce Sprawa obiecanych amerykańskich wiz dla Polaków nie ma tu najmniejszego znaczenia. Bartosz Węglarczyk powołując się na źródła w Kongresie USA opisuje w Onecie, dlaczego Donald Trump nie pojawił się w Polsce w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przyczyny – najkrócej ujmując – są dość złożone. Węglarczyk przez wiele lat był korespondentem w Waszyngtonie. Teraz, powołując się na swojego informatora z Kongresu, objaśnia całą skomplikowaną polityczną łamigłówkę. Wychodzi na to, że Donald Trump w ostatniej chwili powiadomił, że nie przyjedzie do Warszawy, bo chciał uniknąć spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Na takie przyczyny wskazują najnowsze doniesienia “New York Timesa” i afera, jaka w ostatnich godzinach wybuchła wokół Białego Domu. Chodzi o pismo tzw. sygnalisty, który powiadomił amerykański wywiad, że prezydent USA złamał prawo. Sprawa jest ściśle tajna, ale według mediów skarga sygnalisty dotyczy rozmowy telefonicznej prezydenta Trumpa z przywódcą innego kraju oraz złożonej w trakcie tej rozmowy obietnicy. Tym przywódcą miałby być nowo wybrany przywódca z Kijowa, zaś rozmowa ta miała miejsce pod koniec lipca. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

