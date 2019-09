Prawicowi ekstremiści z całego świata walczą na Ukrainie W trwającej na wschodzie Ukrainy wojnie bierze udział nawet kilka tysięcy prawicowych ekstremistów z całego świata. Wielu z nich po powrocie do domu może stwarzać poważne zagrożenie terrorystyczne – pisze Marcin Łuniewski w “Rzeczpospolitej”. Prawicowi ekstremiści, którzy walczą na Ukrainie, pochodzą z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Holandii, Stanów Zjednoczonych, a nawet Australii – podaje “Rz”. To w większości biali mężczyźni, którzy mają za sobą przeszkolenie wojskowe i kłopoty z prawem. Łuniewski opisuje historię Szweda Mikaela Skillta, przyznającego się do bycia neonazistą czy Włocha Francesco, który należał do neofaszystowskiej Awangardy Narodowej – organizacja w latach 70. przygotowywała zamachy na lewicowych polityków. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

