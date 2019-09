Praworządność pod lupą Brukseli “Komisja Europejska poprosiła, by temat praworządności w Polsce pojawił się 16 września na posiedzeniu ministrów ds. europejskich” – informuje RMF. Przeciwko wprowadzeniu tego punktu pod obrady szefów dyplomacji mili być tylko przedstawiciele Polski i Węgier. Według relacji jednego z dyplomatów polski ambasador miał zaprotestować przeciwko obradom w połowie września, stwierdzając że “nie jest to dobry czas ze względu na zbliżające się w Polsce wybory parlamentarne”. W odpowiedzi miał usłyszeć, że nie chodzi o debatę, tylko o “bardzo rzeczowe przedstawienie przez Komisje Europejską sytuacji praworządności w Polsce od lipca”. Wtedy po raz ostatni doszło do spotkania ministrów ds. europejskich. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

