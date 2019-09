Premier Izraela zapowiada aneksję części Zachodniego Brzegu W przypadku utworzenia nowego rządu ogłoszona zostanie aneksja Doliny Jordanu – zapowiedział izraelski premier Benjamin Netanjahu. Chodzi o część terenów palestyńskiego Zachodniego Brzegu, administrowaną przez Izrael. Ogłaszam dziś, że po ustanowieniu nowego rządu mam zamiar zastosować suwerenność Izraela w Dolinie Jordanu i na terenach na północ od Morza Martwego – powiedział Netanjahu w przemówieniu telewizyjnym. Izraelski premier wyjaśnił, że zamierza włączyć do Izraela wszystkie osiedla żydowskie na całym Zachodnim Brzegu Jordanu, ale zrobi to dopiero po ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu i konsultacji z prezydentem USA Donaldem Trumpem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.