Premier Morawiecki Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego w Krynicy Co roku podczas trzydniowego spotkania środowisk gospodarczych nagradzane są osoby oraz instytucje, które – w ocenie członków Rady Programowej Forum Ekonomicznego – nadają ton życiu publicznemu, społecznemu i gospodarczemu w Europie Środkowo-Wschodniej.



Jak mówił w laudacji pomysłodawca i organizator krynickiego forum Zygmunt Berdychowski, premier przeniósł z biznesu do polityki między innymi sprawność, efektywność zarządzania i umiejętność kierowania dużymi zespołami ludźmi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.