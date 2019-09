Premiera filmu Małgorzaty Szumowskiej na TIFF 2019 w Toronto

W Toronto od piątku trwa TIFF – Toronto International Film Festival. To obok Cannes i Wenecji najbardziej liczący się obecnie festiwal filmowy na świecie, odwiedzany przez dziesiątki gwiazd i najważniejsze postaci światowej kinematografii. Akredytuje się na nim największa liczba dziennikarzy światowych.

Już pierwszego dnia wieczorem odbyła się światowa premiera najnowszego filmu Małgorzaty Szumowskiej “The Other Lamb”, anglojęzycznego debiutu reżyserki, dwukrotnej laureatki Złotego Niedźwiedzia w Berlinie.

Zakwalifikował się do prestiżowej sekcji Pokazy Specjalne TIFF, gdzie zaczął swoją wielką światową karierę film “Ida” Pawła Pawlikowskiego.

“The Other Lamb” jest pokazywany na TIFF obok takich obrazów jak długo wyczekiwany “Joker” z Joaquinem Phoenixem, “Ból i blask” Pedro Almodovara, “The Laundromat” Stevena Soderbergha czy “Ford v. Ferrari” z Christianem Bale’em i Mattem Damonem.

Film i ekipę zapowiedział na premierze sam dyrektor artystyczny TIFF Cameron Bailey, a sala w głównej siedzibie festiwalu – TIFF Bell Lightbox była wypełniona do ostatniego miejsca.

Fim Małgorzaty Szumowskiej został wybrany jako jeden z 10 najbardziej polecanych na TIFF thrillerów/horrorów.

O filmie

‘The Other Lamb’: Toronto Review:

Szumowska’s command of craft and a torrent of unsettling imagery will enhance her reputation as a visionary director. The film is sure to attract attention on the festival circuit and achieve cult status in the world beyond.

O filmie w materiałach TIFF

Film można jeszcze obejrzeć

w niedzielę 15 września o godz. 21.45, w kinie Scotiabank 10