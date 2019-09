Prezes NIK chce odwołania wszystkich swoich zastępców Z sobotniego materiału Superwizjera TVN wiadomo, że Marian Banaś, szef NIK i były minister finansów w rządzie PiS prowadził interesy z sutenerami i manipulował majątkiem. W związku z ujawnieniem afery, Banaś poinformował, że w piątek udaje się na bezpłatny urlop. Jednak przed tym zawnioskował o odwołanie wszystkich swoich zastępców. Powód? Utrzymanie Izby w rękach PiS. Planowo szef NIK miał udać się na urlop w czwartek, jednak szybko zmienił zdanie i kierowanie izbą odda dzień później. Powód? Według dziennikarzy RMF FM chodzi o realizację „planu Banasia”, który zakłada utrzymanie NIK pod kontrolą PiS, podczas nieobecności jej szefa. Realizację planu Banaś rozpoczął w środę. Polityk niespodziewanie złożył trzy wnioski o odwołanie wiceszefów NIK – Ewy Polkowskiej, Wojciecha Kutyły oraz Mieczysława Łuczaka. Jednocześnie wniósł o powołanie na stanowisko nowej szefowej NIK Małgorzaty Motylow, która obecnie jest radczynią prezesa NIK. Decyzja Banasia to pokłosie afery, którą w sobotę ujawnił TVN. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja 1 Comment Search

