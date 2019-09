Prezes NIK, kamienica i brak paragonów Z kamienicy, którą do oświadczenia majątkowego wpisał prezes Naczelnej Izby Kontroli Marian Banaś, w której – jak ukazał reportaż “Superwizjera” TVN – funkcjonował hotel na godziny, w sobotę wieczorem zniknęły wszystkie informacje i tabliczki o prowadzonej tam działalności. Strona internetowa firmy też już nie działa. W kamienicy na krakowskim Podgórzu, którą do swojego oświadczenia majątkowego wpisał nowy – powołany 30 sierpnia przez Sejm – szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, dotychczas mieścił się hotel wynajmujący klientom pokoje na godziny. Tego typu działalność to niszowa część seksbiznesu. Dziennikarze “Superwizjera” pokazali jej wnętrze, udając klientów. Płacąc, nie zostali poproszeni o okazanie dokumentów, nie otrzymali też paragonów, a wpłat nie zaksięgowano w kasie fiskalnej. W sobotę około godziny 20, w trakcie emisji reportażu, przed kamienicą pojawili się dziennikarze TVN24. Zauważyli, że z frontu budynku zniknęły wszystkie tablice informujące o działalności hotelu, sfilmowane w trakcie kręcenia reportażu. Nie ma też szyldu, został zasłonięty taśmą. Strona internetowa firmy również nie działa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

