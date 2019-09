Prezydent Ukrainy o wizycie w Polsce „Nie odwilż w relacjach, a przełom, tak oceniam rezultaty pierwszego dnia mojej wizyty w Polsce” – napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Facebooku wieczorem. Zełenski uczestniczył w Polsce w obchodach 80. rocznicy drugiej wojny światowej. Prezydent Ukrainy napisał, że rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą na temat uregulowania spornych kwestii historycznych w relacjach dwustronnych. „Pod patronatem moim i Andrzeja Dudy wznowi swoją działalność grupa robocza, która zacznie od, nazwijmy to tak, wyzerowania wzajemnych pretensji” – napisał Zełenski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

