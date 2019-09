Problemy z równowagą? W diagnozie pomoże wirtualna rzeczywistość Metodę szybkiej detekcji problemów z równowagą – za pomocą wirtualnej rzeczywistości – opracowują naukowcy z Politechniki Śląskiej wraz z fizjoterapeutami. Wyniki ich pracy pomogą w przyszłości szybciej wykrywać m.in. choroby laryngologiczne czy schorzenia układu nerwowego. Tradycyjnie badania zdolności utrzymywania równowagi opierają się o pomiary zachowania ciała pacjenta na specjalnych platformach, na których stoi się zazwyczaj przez 30 sekund z otwartymi lub zamkniętymi oczami. Diagnoza bazuje na analizie zmierzonych wielkości opisujących ruch ciała, jednak nie zawsze daje pełny obraz tego, co dzieje się z narządem równowagi badanego. Nad nową metodą szybkiej detekcji problemów z równowagą – za pomocą wirtualnej rzeczywistości – pracują naukowcy z Politechniki Śląskiej wraz z fizjoterapeutami. “W swoich badaniach wykorzystujemy wirtualną rzeczywistość, aby sprowokować pewne zachowania badanego w tzw. konflikcie bodźców sensorycznych” – mówi prof. Jacek Jurkojć z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. “Wprowadzamy swoistego rodzaju niespójność pomiędzy bodźcami odbieranymi przez różne zmysły pacjenta. Mówiąc inaczej, dzięki zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości co innego pacjent widzi, a co innego odczuwa jego ciało. Nasze badania pozwalają sprawdzić, jak pacjent reaguje na taką rozbieżność (…). W efekcie takiej analizy możemy rozgraniczyć, na ile w utrzymywaniu równowagi bazujemy na tym co czujemy, widzimy lub na tym co rejestrowane jest przez narząd przedsionkowy oraz określić, czy nasze ciało wykonuje dodatkowe ruchy, wskazujące na zaburzenia równowagi” – dodaje naukowiec. Kolejnym etapem tych badań będzie ich wykorzystanie w diagnostyce zaburzeń równowagi. “Razem z fizjoterapeutami opracowujemy metodykę badań diagnostycznych, które będą szybko wykrywać zaburzenia równowagi na ich bardzo wczesnym etapie, kiedy nie jest to widoczne w metodach standardowych” – mówi prof. Jurkojć. Takie analizy pozwolą w przyszłości na szybkie wykrywanie chorób, w przebiegu których pacjenci mają problemy z równowagą. Są to m. in. choroby laryngologiczne, schorzenia układu nerwowego (np. stwardnienia rozsianego), czy choroby systemowe (np. nadciśnienia tętniczego). PAP – Nauka w Polsce, dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ, jest mikrobiologiem z Politechniki Śląskiej. Jest zwyciężczynią konkursu Popularyzator Nauki 2018, współorganizowanego przez serwis PAP – Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2017 roku kieruje Centrum Popularyzacji Nauki PŚ. W 2015 roku zajęła trzecie miejsce w trzeciej, polskiej edycji konkursu FameLab. W CANAL+ DISCOVERY prowadziła program „Wynalazcy przyszłości”, w którym pokazywała polskie wynalazki i odkrycia, które zmienią w niedalekiej przyszłości nasz świat. Tekst jest jednym z efektów programu Rzecznicy Nauki, zorganizowanego przez Centrum Nauki Kopernik i Fundację British Council. Program umożliwia nawiązanie współpracy pomiędzy popularyzującymi wiedzę naukowcami, a dziennikarzami zajmującymi się sprawami nauki. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

