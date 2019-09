Prokuratura wydała nakaz udostępnienia zeznań podatkowych Trumpa Prokurator dla okręgu Manhattan, Cyrus Vance Jr wystosował do biura rachunkowego obsługującego firmę Donalda Trumpa wezwanie do udostępnienia pod rygorem odpowiedzialności karnej jego zeznań podatkowych z ostatnich ośmiu lat – twierdzi Associated Press. Chodzi o deklaracje podatkowe firmy należącej do Donalda Trumpa obejmujące zarówno daniny stanowe, jak i federalne – twierdzi źródło w nowojorskiej prokuraturze, na które powołuje się AP. Prokurator Cyrus Vance Jr miał wystosować nakaz “w ostatnich dniach” – twierdzi przedstawiciel prokuratury okręgowej, który chciał zachować anonimowość. Jego wypowiedź cytuje agencja. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

