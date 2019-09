Protest fizjoterapeutów. Idą na L4 lub na urlop. Fizjoterapeuci domagają się podwyżek. – Chcemy, by nasza praca była doceniona – podkreślają. Jak informują pacjentów media, najtrudniejsza sytuacja może dotyczyć placówek w Sosnowcu, Żywcu i Częstochowie. Rozpoczął się ogólnopolski protest fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych. Zamierzają oni właśnie od poniedziałku przestać pojawiać się w pracy. Niektórzy pójdą na L4, inni na urlopy. Zaplanowano, że protest potrwa dwa tygodnie – tak, by uderzyć w rządzących tuż przed wyborami. – Na co dzień troszczymy się o naszych pacjentów. Teraz chcemy zadbać o siebie. Obecnie pracujemy miesięcznie za 1600 do 1850 zł netto – podkreślała Karolina Kucharczyk, przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników Fizjoterapii przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach cytowana przez “Dziennik Zachodni”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.