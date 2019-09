Przeloty VIP. Prezydent Andrzej Duda rekordzistą zestawienia. “Prezydent Andrzej Duda w trakcie kadencji wykonał ponad 600 lotów rządowymi maszynami” – donosi portal tvn24.pl. Głowa Państwa miała wielokrotnie latać do letniej rezydencji w Juracie, używając oficjalnego statusu HEAD. Także podczas protestów w obronie wolnych sądów. Jak wynika z oficjalnych dokumentów Polskiej Żeglugi Powietrznej, która monitorujące loty najważniejszych osób w państwie, rządowe maszyny w ciągu 4 latach wzbijały się w powietrze 1643 razy. Wszystkie miały nadany status HEAD. To instrukcja wydana przez ministra obrony obejmująca loty “w misji oficjalnej” z prezydentem, premierem, marszałkami Sejmu i Senatu, a także z ich zagranicznymi odpowiednikami. Rekordzistą zestawienia jest prezydent. Maszyna z Andrzejem Dudą na pokładzie wykonała co najmniej 642 takich lotów. Jednym z częstych destynacji głowy państwa był ośrodek na Helu. – Prezydent latem lubi siedzieć w Juracie. Nieraz przylatywał do Warszawy na krótko, gdy miał jakieś oficjalne obowiązki i wracał szybko nad morze – przyznał w rozmowie z tvn24.pl funkcjonariusz jednej ze służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie lotów najważniejszych osób w państwie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

