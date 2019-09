Przemówienia, salut armatni, bicie w dzwon, złożenie kwiatów i defilada Zakończyły się obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na placu Piłsudskiego. Przemawiali wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Michael Pence, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz prezydent Polski Andrzej Duda. Później rozbrzmiał salut honorowy, a goście uderzali w dzwon. Uroczystość zakończyła defilada. W uroczystościach wzięły udział delegacje z 40 krajów: między innymi prezydenci, premierzy, przewodniczący parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych, obrony narodowej, a także specjalni wysłannicy rodzin królewskich z Europy. Szefów delegacji przywitała para prezydencka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

