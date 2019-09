Quo Vadis – młodzi w Polonii po raz dziesiąty

Są młodzi, wykształceni, mają to, czego często nie mieli przedstawiciele starszych pokoleń imigrantów z Polski – są w pełni dwukulturowi. Albo urodzili się w Polsce i przyjechali do Kanady jako małe dzieci, albo przyszli na świat w polskich rodzinach już w Kanadzie. Wzrastali w tym pięknym, otwartym kraju, który nauczył ich w praktyce tolerancji, życia w pokoju i bezpieczeństwie w poszanowaniu różnorodności i inności, w etosie współpracy i działania w grupie. Tak przebiega ich edukacja, kariery zawodowe, relacje w pracy społecznej. Są wolni od naszych uprzedzeń i konfliktów.

W Kanadzie tak już jest, że wszyscy mają jakieś powiązania z Polonią – przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, członków rodzin. Słyszymy zawsze i nie jest to czysta kurtuazja, że Polonia jest liczącą się i szanowaną grupą etniczną. Autentycznie doceniana jest jej pracowitość, bogata kultura i tradycje, wkład w budowę Kanady, a także skok cywilizacyjny, jakiego dokonał kraj naszego pochodzenia – Polska.

Ale… nie ma już masowej imigracji z Polski, a zatem poza niewielką liczbą nowych Polaków w Kanadzie, jesteśmy i pozostaniemy liczbowo tacy jacy jesteśmy. Czas na wymianę pokoleń, teraz już na serio, nie tak jak mówi się od lat.

“Czas na młodych”, M.P.Bonikowska, “Gazeta”

Tak zaczynał się mój artykuł po poprzednim zjeździe młodych – konferencji Quo Vadis? w Burlington, która miała tytuł “Quo Vadis? Nowa Fala”. To co napisałam we wstępie do tamtej relacji jest nadal aktualne.

I oto już po raz 10. młoda Polonia spotka się aby rozmawiać o tym co dalej.

Zaczęło się w Ottawie w 2009 roki, potem była konferencja Qio Vadis w 2010 roku, w Windsor (z obecnością marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza), w 2011 roku było Toronto, dokąd przyjechało ponad 200 delegatów z 16 krajów, bo inicjatywa z Kanady wylała się daleko poza jej granice. Pamiętam tę konferencję na University of Toronto i jej imponujący wymiar! Czwarta konferencja w 2012 roku zorganizowana była poza Ontario – w Calgary w Albercie, a zaraz potem kolejna, zorganizowana przez polonijną młodzież amerykańską w Chicago. Kolejny rok – 2013 był pierwszym kiedy konferencja Quo Vadis miała kilka edycji w kilku miejscach na świecie – w Kanadzie (Montreal), w USA (New Britain, Connecticut) i w Australii (Sydney). W 2014 roku Quo Vadis trafiła do Vancouver i do Melbourne w Australii, a w 2017 do Burlington.

W tym roku w dniach 20-22 września w Toronto odbędzie się 10. jubileuszowa edycja Quo Vadis? Jej tytuł to “Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość Przywództwa Młodej Polonii”.

Jak czytamy w materiałach konferencji: "W ciągu ostatniej dekady konferencje Quo Vadis rozwinęły dynamiczną sieć studentów i młodych profesjonalistów, którzy odnoszą sukcesy jako liderzy na całym świecie. Osiągnięto to poprzez zebranie wybitnej grupy studentów i specjalistów z różnych dziedzin – menedżerów, naukowców, artystów i innych — w inspirującym otoczeniu, w którym mogliby prowadzić dyskusje ponad podziałami pokoleniowymi. Pod hasłem dziedzictwa, przywództwa i jedności, konferencja Quo Vadis X ma na celu zaszczepienie młodszym przedstawicielom Polonii szacunku dla ich polskiego pochodzenia i tożsamości oraz wsparcie ich na drodze do osobistego i zawodowego sukcesu. Kto może uczestniczyć w Quo Vadis X? Zachęcamy tych, którzy są studentami i młodymi profesjonalistami polskiego pochodzenia z całego świata, do przyjazdu na QVX! Niezależnie od tego, czy jesteś już liderem w lokalnej społeczności Polonii, a nawet jeśli byłby to twój pierwszy udział w wydarzeniu związanym z Polonią, zapraszamy do dołączenia do nas. Nasze konferencje są skierowane do międzynarodowego środowiska młodych ludzi, którzy chcą połączyć się z osobami o podobnych zapatrywaniach. Będziesz miał okazję spotkać kolegów i młodych profesjonalistów w wesołym i otwartym na wiedzę środowisku, ucząc się od światowej klasy wykładowców. Bazując na doświadczeniach uczestników poprzednich konferencji, możesz być pewien, że nawiązane kontakty i umiejętności, których się nauczysz, pomogą ci zbudować karierę i wzmocnią twoje połączenie z polskim dziedzictwem i społecznością."

Na tej 10. jubileuszowej edycji zostanie zaprezentowany po raz pierwszy Sir Casimir Stanislaw Gzowski Quo Vadis Leadership Medal – medal nazwany imieniem najwybitniejszego Polaka w historii Kanady, konstruktora i wybitnego inżyniera. Medal wręczany będzie co roku osobom, które odegrały kluczową rolę w tworzeniu ruchu młodej Polonii w Kanadzie.

Konferencja Quo Vadis X jest dofinansowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

