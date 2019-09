Radykalni ekolodzy zapowiadają blokady miast Ruch ekologów pod nazwą “Extinction Rebellion” w niekonwencjonalny sposób protestuje na rzecz ochrony klimatu. W październiku chce sparaliżować wiele miast na całym świecie. Organizacja “Extinction Rebellion” istnieje dopiero od roku, ale zwróciła na siebie uwagę niekonwencjonalnymi formami protestu. W Zurychu ekolodzy zabarwili wodę w rzece Limmat na zielono. Następie aktywiści dryfowali w niej udając martwych. Ruch powstał dopiero w 2018 roku w Wielkiej Brytanii, ale działa już w prawie 70 krajach. W samych Niemczech istnieje 70 grup regionalnych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

