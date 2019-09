Rewolucyjny lek na raka zatwierdzony w Europie! Jak podaje BBC, nowa klasa leków, mająca szansę zrewolucjonizować leczenie nowotworów, została po raz pierwszy dopuszczona do użycia na naszym kontynencie. Możemy się spodziewać, że uratuje ona wiele ludzkich istnień. Jak działa innowacyjny lek? Substancja niweluje komórki, które mają w środku specyficzną, genetyczną nieprawidłowość. Brytyjscy lekarze wykonali pierwsze testy, wyniki są na prawdę obiecujące. Dzięki nowemu lekowi zwiększają się szanse na wyleczenie znacznie większej grupy pacjentów, ograniczając przy tym skutki dotychczasowo stosowanych terapii. Nowy lek, który ostał właśnie dopuszczony do użytku w Europie, nosi nazwę larotrectinib. Charlotte Stevenson z Belfast jest jedną z pierwszych pacjentek, która zyskała dzięki niemu szansę przeżycia. U dziewczynki diagnozowano włókniakomięsaka, rzadki nowotwór złośliwy tkanek miękkich, a nowatorski lek podano jej w ramach testów klinicznych w Royal Marsden Sutton w Londynie w ubiegłym roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.