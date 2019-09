Reżyserzy grożą bojkotem festiwalu w Gdyni. Powodem afera wokół “Solid Gold”. “Solid Gold” został wycofany z konkursu głównego na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Decyzję w tej kwestii podjął producent filmu, który powołał się na negatywną opinię współproducenta – TVP. Konsekwencje tego posunięcia mogą być nieciekawe dla całego festiwalu, bo polscy reżyserzy już rozmawiają o jego zmianach i ewentualnym bojkocie – podaje “Gazeta Wyborcza”. – Polskie kino ma ostatnio dobrą passę, ale jeśli mamy ją podtrzymać, konieczne są zmiany na gdyńskim festiwalu, bo on nie cieszy się naszym zaufaniem, nie ma dobrej renomy – mówił podczas konferencji polskich reżyserów Andrzej Jakimowski, szef Gildii Reżyserów Polski. Wśród mówców znaleźli się m. in. Paweł Pawlikowski, Agnieszka Holland, Wojciech Smarzowski czy Małgorzata Szumowska. Wszyscy zebrali się w Gdyni, żeby omówić sytuację Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Aferę wokół niego wywołało wycofanie z konkursu głównego filmu “Solid Gold”. Zdaniem reżyserów festiwalowi potrzeba pewnego kodeksu z zasadami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

