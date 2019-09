Roman Polański z Wielką Nagrodą Jury w Wenecji Roman Polański został wyróżniony Srebrnym Lwem – Wielką Nagrodą Jury za film “Oficer i szpieg” podczas kończącej się w sobotę 76. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. To druga co do ważności nagroda w Konkursie Głównym festiwalu. Złotego Lwa otrzymał Todd Phillips za “Jokera”. Srebrny Lew – Wielka Nagroda Jury to kolejny laur dla filmu Romana Polańskiego podczas weneckiego święta kina. W piątek decyzją jury Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI, “Oficer i szpieg” doceniony został nagrodą krytyków. Najnowszy film polskiego reżysera jest jego trzecim, który walczył o najważniejsze laury włoskiego festiwalu. Wcześniej, w 1963 roku, Polański otrzymał nagrodę FIPRESCI za “Nóż w wodzie”, w 2011 roku pokazywał tu “Rzeź” (film doceniony Złotym Lwiątkiem). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

