Rosja publikuje zestaw dokumentów o II wojnie światowej dotyczących Polski Rosja zamieściła dokumenty na specjalnej stronie internetowej dotyczącej paktu Ribbentrop-Mołotow. Jako cel publikacji resort wskazał „ochronę prawdy historycznej". W dokumentach znajduje się opis operacji bojowych sił niemieckich w Polsce we wrześniu 1939 roku, który sporządził gen. Hermann Boehme. Kolejnym dokumentem jest sporządzona odręcznie notatka służbowa szefa Sztabu Generalnego Armii Czerwonej Borisa Szaposznikowa. Ocenia w niej, jakim zagrożeniem militarnym dla ZSRS mogą być poszczególne państwa, w tym Polska. Ministerstwo obrony Rosji podaje, że dokumenty te publikowane są po raz pierwszy.

