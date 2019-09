Rośnie bilans ofiar huraganu Dorian Do 30 wzrósł bilans potwierdzonych ofiar śmiertelnych huraganu Dorian, który w miniony weekend przeszedł nad Bahamami – powiedział minister zdrowia tego karaibskiego kraju, Duane Ernest Sands w rozmowie z AP. W jego ocenie bilans może się “znacząco podnieść”. Większość ofiar to ludzie zabici na wyspie Wielka Bahama oraz na wyspie Wielkie Abaco, włączając w to osoby, które zmarły w wyniku odniesionych ran już po przewiezieniu ich do szpitali na wyspie New Providence. O możliwości znacznego wzrostu liczby ofiar śmiertelnych mówił w środę także zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Mark Lowcock, który podkreślił, że ogrom zniszczeń, widoczny na zdjęciach satelitarnych zdewastowanych terenów, może sugerować, iż wkrótce odnajdywane będą kolejne ciała, a także szef rządu Bahamów premier Hubert Minnis, który we wtorek podzielił się z dziennikarzami wrażeniami po obejrzeniu z pokładu śmigłowca skali zniszczeń na wyspach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

