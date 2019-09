Rozchodnik zwiastunem jesieni

W sferze świata roślin z jesienią najbardziej kojarzą się nam oczywiście kwitnące chryzantemy… no i może jeszcze pięknie przebarwiające się co roku o tej porze roku liście. Po prostu nie pamiętamy zupełnie o kwitnącym równie pięknie jesienią rozchodniku. Tymczasem on przez cały sezon siedzi sobie cicho w ogrodzie udając jakby lekko spuchniętą sałatę. Dopiero pod sam koniec lata stopniowo z dnia na dzień coraz bardziej przebarwiać zaczynają się jego baldachowate kwiaty. Na samym początku są bowiem zupełnie zielone. A kiedy osiągną już pełnie swojej czerwieni, pewni być już możemy, że nadeszła już jesień…

Wśród wszystkich kwitnących gatunków i odmian rozchodnika (bot. sedum) wyróżnić można trzy okresy ich zakwitania: wczesnoletni, późnoletni i jesienny. Najcenniejsze są właśnie gatunki jesienne z grupy nieco wyższych, które osiągają około 40 cm wysokości i zakwitają krwisto czerwono jesienią. Spośród nich na szczególną uwagę zasługuje rozchodnik okazały (bot. Sedum pectabile), który z powodzeniem stosować można jako okazałą roślinę rabatową kwitnącą aż do pierwszych mrozów. Na Nowym Kontynencie najbardziej popularna jest jego odmiana “Autumn Joy”, którą to nazwę jakże łatwo przetłumaczyć można na polski – to “radość jesieni”. Roślina ta raz posadzona w ogrodzie wraca co roku po zimie, bo jest bardzo trwałą byliną. Pamiętajmy jednak o wybraniu dla niej stanowiska słonecznego, raczej suchego, oraz dobrze zdrenowanego.

Rozchodnik okazały jest byliną należącą do rodziny gruboszowatych (bot. Crassulaceae). A zatem to bliski krewniak znanej rośliny doniczkowej, drzewka szczęścia (bot. crassula). Pochodzi z dalekich Chin i Japonii. Roślina składa się z kilku grubych, mięsistych, prostych, ulistnionych pędów o wysokości od 30 do 50 centymetrów. Podczas wegetacji ozdobą rośliny są jej grube i mięsiste, owalne, jasnozielone z błękitnym nalotem liście. Tworzy szerokie, poduchowate kępy o interesującym pokroju. Rozchodnik rozpoczyna swoje kwitnienie w drugiej połowie sierpnia i kwitnie aż do końca października. Liczne kwiaty mają brudnoróżową barwę, są osadzone na szczycie pędów w płaskich podbaldachach o szerokości dochodzącej do 20 cm. Szczególnie atrakcyjne są kwiaty odmian o karminowym zabarwieniu.

Rozchodnik jest łatwy w uprawie, może zdobić ogród cały sezon. Nawet po zakończeniu wegetacji rozchodnik jest stale dekoracyjny. Części nadziemne można pozostawić na zimę, aby uatrakcyjniały smutny w tym czasie ogród lub balkon – bylina ta może bowiem zimować także w pojemnikach, bo jest całkowicie odporna na mróz. Roślina jest też odporna na suszę. Najlepiej sadzić ją w większych grupach, na rabatach jednogatunkowych, na przykład w ogrodzie skalnym, zachowując rozstawę 30 x 30-40 cm. Można go też stosować jako jednorodne obwódki rabat składających się z innych roślin. Co roku wiosną należy usuwać tuż przy ziemi wszystkie zeschnięte, oraz zeszłoroczne części nadziemne, jeśli nie uczyniono tego oczywiście jesienią. Warto zauważyć, że rozmnażanie rozchodników nie sprawi żadnego kłopotu nawet amatorowi w ogrodowaniu. Sadzonkować je można od wiosny do jesieni, czyli przez cały okres wegetatywny. W przypadku rozchoników nie stosuje się jednak nigdy rozmnażania przez wysiew. Lipiec to najlepszy miesiąc na przesadzanie i rozmnażanie przez podział rozchodnika. Kwitnące okazy rozchodnika okazałego oferowane są prawie w każdym sklepie ogrodniczym, szczególnie teraz jesienią. Do ziemi sadzić je można je aż do momentu nastania pierwszych mrozów i zamarznięcia gruntu.

Rozchodnik to botaniczny rodzaj o bardzo szerokim zasięgu obejmującym wszystkie kontynenty półkuli północnej. Na kontynencie amerykańskim sięga na południe aż do Meksyku. W Afryce rozchodniki rosną w części północnej i wschodniej kontynentu sięgając nawet do Madagaskaru. W Europie kilkanaście gatunków rośnie dziko na całym kontynencie. Są to rośliny jednoroczne, dwuletnie i byliny, rzadko półkrzewy, nagie lub owłosione, osiągające od 2 cm do jednego metra wysokości. W większości są to sukulenty liściowe. Rozchodniki zatem to niezwykle obszerną i przydatną w ogrodowaniu grupą ozdobnych bylin. Botanicy wyodrębnili aż 500 gatunków w ramach tylko tego rodzaju. Najważniejsze, że są to rośliny niewybredne, znoszące dobrze miejsca jałowe i suche. Są też one stosunkowo wytrzymałe na mróz. Dla bezpieczeństwa warto jednak przykrywać je przed zimą kilkucentymetrową warstwą ściółki.

Główna zaletą rozchodników jest dekoracyjność ich szarozielonych liści. Są one wyraźnie mięsiste, ponieważ jak już wspomniałem rośliny te są sukulantami. Oznacza to, że potrafią gromadzić wodę na zapas w swoich tkankach. Pełne koloru kwiaty stanowią tutaj w większości przypadków raczej dodatkowy efekt. Kobiercami z niższych rozchodników zastępuje się czasami w miejscach bardzo suchych murawę. W Polsce natomiast rozchodniki stosuje się powszechnie do obsadzania przed postawieniem nagrobków świeżych grobów. Niezastąpione są też one na wystawionych do silnego południowego słońca, suchych skarpach. Są bardzo łatwe w uprawie, nadają się do obsadzania murków i do ogródków skalnych. Niektóre mniej mrozoodporne gatunki są uprawiane w widnych pomieszczeniach jako rośliny pokojowe. Naprawdę warto zainteresować się więc tą grupą roślin.

Zdjęcia: kowal854, jan.stefka, Bocian & Tusia, boguo,