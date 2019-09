Rozpoczęcie roku szkolnego w polskich miastach Dla 4,6 mln uczniów, z blisko 24 tys. szkół rozpoczął się nowy rok szkolny. Dla blisko 384,9 tys. uczniów, rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych, po raz pierwszy zabrzmi dzwonek szkolny. Jak podaje MEN, w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów. W związku z reformą edukacji w pierwszych klasach szkół średnich będzie w tym roku więcej uczniów niż w latach ubiegłych – tzw. podwójny rocznik, czyli ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych. W pierwszych klasach liceów uczyć się będzie 333,3 tys. uczniów, w pierwszych klasach techników – 299 tys. uczniów, a w pierwszych klasach szkół branżowych pierwszego stopnia – 109,7 tys. uczniów. Jak rozpoczął się rok szkolny 2019/2020 w polskich miastach? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

