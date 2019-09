Rydzyk dostał z kasy państwa ok. 214 mln zł. Geotermia, wyższa szkoła, muzeum – to tylko niektóre inwestycje ojca Tadeusza Rydzyka, finansowane z budżetu państwa. Odkąd Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, mają się lepiej niż kiedykolwiek w historii. Od 2015 r. z budżetu państwa przez fundacje redemptorysty – według wyliczeń OKO.press – przeszło już ponad 214 mln zł. Na co konkretnie – Rydzyk nie ujawnia. Kłopot też w tym, że niektóre inwestycje więcej szkodzą, niż pomagają. Jak wykazali dziennikarze TVN 24 w programie „Czarno na białym”, na liście darczyńców znajduje się choćby państwowy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instytucja przeznaczyła 19,5 mln zł z unijnych funduszy na geotermię ojca Rydzyka, z kolei po dojściu do władzy PiS na mocy ugody musiała dodatkowo wypłacić redemptoryście odszkodowanie w wysokości 26 mln zł. Powód? Za czasów PO Fundusz cofnął dofinansowanie na toruńską geotermię. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

