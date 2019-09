Rynek apartamentów w Toronto i najwyższy budynek w Kanadzie

Z cyklu: Domowe ciekawostki

W Toronto ma powstać najwyższy budynek apartamentowy w Kanadzie, a jego nazwa będzie brzmieć „The One”. Deweloper, który stawia ten budynek twierdzi, że rynek apartamentowy w Toronto jest nadal bardzo silny, mimo że kilka projektów zostalo zarzuconych. Otóż właściciel firmy delelopwerskiej, pan Sam Mizrah twierdzi, że rynek oraz zapotrzebowanie na mieszkania w Toronto jest bardzo silny, oczywiście z uwagi na zwiększoną imigrację do Kanady.

The One, powstający właśnie 85-piętrowy budynek apartamentowy, będzie mieścił się na rogu Yonge i Bloor, a w budynku tym będą oprócz luksusowych mieszkań mieściły się hotel oraz sklepy. Wysokość budynku to ponad tysiąc stóp, co uczyni go drugim co do wysokości budynkiem w Kanadzie, oczywiście po CN Tower.

Jednym z powodów dlaczego rynek w Toronto jest tak silny jest oczywiście stały napływ imigrantów: już od 2008 roku napływa ich rocznie ponad 100 tysięcy, a więc dotychczasowa liczba mieszkań, mimo ciągle budowanych nowych apartamentowców, jest oczywiście niewystarczająca.

Według analizy opublikowanej przez znany dziennik Globe and Mail, od około dwóch lat zlikwidowano ponad 6 tysięcy planowanych nowych mieszkań w nowo budowanych apartamentowcach. Oczywiście główną przyczyną była kwestia cenowa: otóż mieszkania w Toronto osiągnęły horrendalnie wysokie ceny, natomiast wielokrotnie sprzedawano te mieszkania w przedsprzedaży, po dużo niższych cenach. Spowodowane jest to nie tylko rosnącymi cenami mieszkań, ale również ciagle rosnącymi cenami materiałów budowlanych, kosztów budowy w ogóle. W stosunku do tzw. przedsprzedaży, kiedy kontraktowano nowe mieszkania, koszty materiałów wzrosły o 35 procent, co spowodowało anulowanie niektórych projektów. A więc anulowanie większości budów miało czysto ekonomiczne podłoże. Oczywiście zapotrzebowanie na mieszkania jest nadal bardzo duże.

Jednym z powodów mniejszego zainteresowania zakupami było wprowadzenie tzw. stress test na przyznawanie pożyczek hipotecznych, utrudniających mocno zakupy, lecz jednocześnie stopy procentowe są nadal bardzo niskie. Już obecnie obserwujemy drobne rozluźnianie metod przyznawania pożyczek, ale powinno się je dalej rozluźnic, twierdzi większość deweloperów.

Teoretycznie nowo wprowadzone podatki dla inwestorów zagranicznych powinny powstrzymać ich od dokonywania zakupów, lecz nie wydaje się aby miało to duży wpływ na te decyzje. Wielu tzw. Inwestorów w większości kupowało mieszkania dla swoich dzieci, które tu przyjechały na studia, a później często pozostawały w Kanadzie, więc nie byli to typowi inwestorzy zagraniczni.

Pan Mizrahi, który buduje budynek The One, twierdzi, że nie spotkał jeszcze żadnego inwestora zagranicznego zainteresowanego kupnem apartamentu w tym budynku. A więc zadaje proste pytanie: gdzie podziali się inwestorzy zagraniczni? W większosci kupującymi w tym budynku są zwykle miejscowe rodziny, rozwodnicy, nowo kupujący. Grupa kupujących jest bardzo zróżnicowana. Oczywiście budynek ten jest bardzo luksusowy, ale widocznie zapotrzebowanie na takie jest dalej duże. Otóż dokonano przedsprzedaży ponad 75 procent wszystkich dostępnych 416 mieszkań w ostatnich 12 miesiącach, co jest bardzo dobrym wynikiem, pamiętając, że ceny w tym budynku są prawdopodobnie najwyższe w Kanadzie. Dowodzi to tezy, że zapotrzebowanie na bardzo luksusowe mieszkania jest nadal wysokie, a do tej pory widocznie aż tak luksusowych na rynku nie było.

Okazuje się, że jest wystarczająco dużo przebogatych imigrantów, którzy przeprowadzają się do Kanady i którzy poszukują luksusowych apartamentów. Są to ludzie, którzy przywykli do luksusów oraz mają bardzo duże wymagania co do jakości, detali, którzy w luksusowych warunkach żyli całe życie, a spodziewają się pozyskać podobne warunki tutaj. Wcześniej nie było podobno zapotrzebowania na aż tak drogie oraz luksusowo wykończone nieruchomości.

Budynek The One rozpoczęto budować w 2017 roku, a jego ukończenie przewidziane jest na rok 2023. Budynek ten mieści się na południowo-zachodnim rogu zbiegu ulic Yonge i Bloor, na miejscu gdzie uprzednio mieścil się ponad 100-letni budynek sklepu odzieżowego firmy Strollerys.

Apartamentowiec ten został zaprojektowany przez znanego architekta z Londynu, Normana Fostera z firmy Foster i spółka. Architekt ten szczyci się takimi projektami jak nowy parlament w Berlinie, budynek zwany Gherkin w Londynie, a także nowy budynek głównej siedziby firmy Apple w Cuppertino, w Kalifornii.

W budynku The One, oprócz luksusowych apartamentów będzie umieszczony 160-pokojowy hotel należący do firmy Hyatt, pod nazwa Andaz, który zajmie powierzchnię od czwartego do szesnastego piętra. Hotel będzie oferował piętnaście luksusowych apartamentów, poza tym ponad 12 tysięcy stóp kwadratowych przeznaczonych będzie na specjalne okazje, koncerty, konferencje, restauracje, bary oraz spa. Na parterze będzie się mieścił super luksusowy sklep. Jest to więc przedsięwzięcie, które zajmie sporo czasu. Obecny deweloper może pochwalić się ukończeniem wielu luksusowych domów w Forest Hill, a jego pierwszym projektem w zakresie apartamentowców było ukończenie 133 rezydencji w Hazelton w Yorkville osiem lat temu. Później wykonał apartamenty przy 181 Davenport oraz 128 Hazelton, wszystkie w luksuowej dzielnicy Yorkville.

