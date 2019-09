Rząd Forda proponuje zmiany w pogotowiu i w usługach 911 Rząd premuera Ontario Douga Forda proponuje poważne zmiany w funkcjonowaniu karetek pogotowia i służb 911. Nowa propozycja zapewniłaby ratownikom swobodę transportu pacjentów do miejsc innych niż oddział ratunkowy w szpitalu, umożliwiając im udzielanie pomocy pacjentom na miejscu lub skierowanie ich do innej placowki służby zdrowia. Operatorzy 911 mogliby kierować pacjentów, u których podczas rozmowy telefonicznej pod numerem 911 stwierdzają problem mniej poważny, do odpowiedniej placówki służy zdrowia Projekt ustawy “Ambulance Act & Health Insurance Act” został opublikowany 5 września 2019 r. Wygląda na to, że rząd przyjmuje publiczne komentarze na jego temat do 6 października 2019 r. „Wiemy, że do szpitala trafia wiele osób, które niekoniecznie muszą tam być i które spędzają godziny, czasem dni na oddziale ratunkowym, co przyczynia się do leczenia osób w korytarzach, pomieszczeniach magazynowych i tym podobnych” – powiedziała w wywiadzie minister zdrowia Christine Elliott. „Szpitale są miejscem, do którego trafiają wszyscy, gdy nie wiedzą, gdzie się udać”. Zmiany zostały przedstawione w wiosennym budżecie. Rząd twierdzi, że konsultowano się z pracownikami służby zdrowia. Ustawa przewidywałaby również zatrudnienie pielęgniarek do pracy w centralach 911, a także współpłacenie za transport karetkami do placówek pozaszpitalnych, tak jak obecnie dzieje się przy transporcie karetkami do szpitali. To ruch, który wydaje się mieć na celu zmniejszenie skali zjawiska tzw. “hallway medicine”, czyli sytuacji, kiedy pacjenci są trzymani na szpitalnych korytarzach, oraz poradzenie sobie z przeludnieniem szpitali. Minister Elliott powiedziała, że bezpieczeństwo pacjentów jest sprawą najwyższej wagi we wszystkich tych decyzjach. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

