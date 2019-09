Rząd nie wesprze samotnych i bezsilnych dzieci Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, działa w Polsce od 11 lat. W tym czasie konsultanci odebrali ponad milion połączeń, odpisali na 60 tys. wiadomości online i przeprowadzili ponad 1,2 tys. interwencji w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Niestety, Ministerstwo Edukacji Narodowej odmówiło przyznania dotacji. Przez osiem lat działalności Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przystępowała do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, by móc uzyskać środki na działalność telefonu zaufania. W 2016 roku ministerstwa nie rozpisały konkursu, co skutkowało zamknięciem pięciu z dziesięciu linii dedykowanym dzieciom. Telefon zaufania działał wyłącznie dzięki partnerom, sponsorom oraz darczyńcom indywidualnym. W lipcu 2019 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs “Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie”. Jak podaje oko.press.pl, do przekroczenia progu punktacji, od którego przysługiwały dotacje, FDDS zabrakło 2,75 pkt. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

