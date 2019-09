Setki tysięcy osób modliło się w ramach akcji “Polska pod Krzyżem” Akcja “Polska pod Krzyżem” odbyła się w ponad 1300 miejscach w Polsce i na świecie – poinformowała dzisiaj rzeczniczka biura prasowego Fundacji Solo Dios Basta Elżbieta Lachman. Dodała, że szacowanie łącznej liczby uczestników potrwa, ale było ich na pewno kilkaset tysięcy. Niezwykle ważne okazało się połączenie formuły znanej z “Różańca do granic” i “Wielkiej pokuty”. Akcja dotarła do szpitali, hospicjów, a nawet zakładów karnych. Modlono się przy krzyżach misyjnych, przydrożnych, przy kapliczkach. Obecni na głównych uroczystościach pod Włocławkiem pielgrzymi podkreślali zgodnie, że zgromadziła ich tam troska o Kościół, ojczyznę i rodzinę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

