Śląsk wciąż niepokonany w piłkarskiej ekstraklasie Za nami 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy, która poprzedzała przerwę reprezentacyjną. Była to kolejna seria gier, po której na szczycie tabeli pozostaje Śląsk, przedłużając swoją serię bez porażki do dwunastu spotkań. Dwóch trenerów pożegnało się ze swoim stanowiskiem. W meczu otwierającym kolejkę Arka Gdynia podejmowała Górnik Zabrze. Arkowcy po bramce Davita Skhitrladze odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, a Gruzin strzelił gola w drugim meczu z rzędu. Na pewno pozytywnym impulsem dla piłkarzy Jacka Zielińskiego był też powrót czołowej postaci poprzedniego sezonu, czyli Marko Vejinovicia. W drugim piątkowym spotkaniu Korona Kielce mierzyła się z Jagiellonią Białystok. Pomimo niezłej gry Korony, zwycięsko z tego spotkania wyszła Jaga po bramkach Ivana Runje i niezawodnego w tym sezonie Jesusa Imaza. Po tym spotkaniu włodarze Korony zakończyli współpracę z Gino Lettierim, który był szkoleniowcem drużyny z Kielc od ponad dwóch lat. W sobotę kibice mogli obejrzeć trzy ciekawe mecze. W Płocku Wisła pokonała ŁKS 2:1 i wygrała swój drugi mecz w tym tygodniu pod wodzą Radosława Sobolewskiego. Zdecydowanym liderem na boisku był Dominik Furman, który świetnie wykonywał stałe fragmenty gry. Przy stanie 1:1 Łukasz Sekulski mógł wyprowadzić zespół ŁKS-u na prowadzenie i strzelić swoją drugą bramkę tego dnia, ale więcej klarownych sytuacji stworzyli sobie płocczanie. W konsekwencji w 75 minucie meczu wynik spotkania ustali płaskim strzałem przy słupku Giorgi Merebashvili. Następnie aktualny mistrz Polski zmierzył się w Gliwicach z Lechią Gdańsk. Piłkarze Piotra Stokowca często decydowali się na strzały z daleka, co okazało się trafionym rozwiązaniem. W drugiej połowie najpierw drogę do bramki Placha znalazł Sławomir Peszko, następnie po kontrze i strzale Sobiecha w słupek, na listę strzelców wpisał się powracający do składu Zarko Udovicic. Dla Piasta jedyną bramkę z rzutu karnego, po niefortunnej próbie wybicia piłki głową Michała Nalepy, strzelił Jorge Felix. Jednak najciekawsze widowisko mogli obejrzeć kibice w Krakowie, gdzie Wisła “rozstrzelała” Zagłębie Lubin. Najjaśniejszą postacią tego meczu był Paweł Brożek, który wydaje się nie przejmować metryką. Doświadczony napastnik strzelił w tym meczu dwie bramki, co plasuje go z pięcioma trafieniami na drugim miejscu wśród najlepszych strzelców po 7. kolejce, tuż za Imazem (siedem bramek). Wisła Kraków ostatecznie zwyciężyła 4:2, a trener Zagłębia Ben Van Dael stał się drugim trenerem po tej serii spotkań, który pożegnał się ze stanowiskiem. Niedzielne spotkania rozpoczął pojedynek na szczycie. Śląsk przy wsparciu niemal 25000 widzów zremisował z Pogonią Szczecin 1:1. Wrocławianie wyszli na prowadzenie już w 4 minucie po strzale Picha, a Pogoń odpowiedziała niecałe dwadzieścia minut później pięknym uderzeniem Adama Buksy. Śląsk tym samym pozostał na fotelu lidera i przedłużył serię bez porażki do dwunastu spotkań. Lech Poznań uległ na swoim stadionie ekipie Michała Probierza 1:2. Bramki dla Cracovii strzelili Cornel Rapa i nowy nabytek krakowian Pelle van Amersfoort. Mecz stał jednak pod znakiem nieskuteczności obu ekip. Po kilka dogodnych sytuacji zmarnowali – Wdowiak po stronie Cracovii i Gytkjaer po stronie Lecha. Lechici mogą mówić o sporym pechu, gdy Jóźwiak uderzał w słupek lub gdy Joao Amaral z rzutu wolnego obił poprzeczkę Peskovici. Ostatecznie w 88 minucie, dwie minuty po pojawieniu się na boisku, jedyną bramkę dla Lecha precyzyjnym strzałem przy słupku zdobył Paweł Tomczyk. W ostatnich minutach stuprocentowej sytuacji na dobicie poznanian nie wykorzystał van Amersfoort. W ostatnim meczu kolejki kibice Legii Warszawa zobaczyli “Niezgoda Show” w meczu przeciwko Rakowowi Częstochowa. Już po dziesięciu minutach napastnik zdążył strzelić dwie bramki i praktycznie zamknął mecz. Najpierw pięknie uderzył głową pod dośrodkowaniu Vesovicia, a kilka minut później, pomimo obecności obrońców, świetnie przymierzył po podaniu młodego Michała Karbownika. W drugiej połowie dołożył trafienie z rzutu karnego po faulu na Luquinasie, tym samym kompletując hattricka. W doliczonym czasie gry honorową bramkę dla Rakowa zdobył Tomas Petrasek. Wyniki 7 kolejki spotkań piłkarskiej ekstraklasy:

Arka Gdynia – Górnik Zabrze 1:0 (0:0)

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok 0:2 (0:1)

Wisła Płock – ŁKS Łódź 2:1 (1:1)

Piast Gliwice – Lechia Gdańsk 1:2 (0:0)

Wisła Kraków – Zagłębie Lubin 4:2 (2:2)

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin 1:1 (1:1)

Lech Poznań – Cracovia 2:1 (0:1)

Legia Warszawa – Raków Częstochowa 3:1 (2:0)

Tabela PKO Ekstraklasy 2019/2020 Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1 Śląsk Wrocław 7 15 4 3 0 10-5 2 Jagiellonia Białystok 7 14 4 2 1 14-7 3 Pogoń Szczecin 7 14 4 2 1 8-4 4 Cracovia 7 13 4 1 2 12-8 5 Legia Warszawa 6 13 4 1 1 10-6 6 Lech Poznań 7 11 3 2 2 12-9 7 Piast Gliwice 7 11 3 2 2 8-5 8 Wisła Kraków 7 10 3 1 3 11-7 9 Lechia Gdańsk 7 10 2 4 1 7-6 10 Górnik Zabrze 7 10 3 1 3 7-6 11 Wisła Płock 6 7 2 1 3 6-10 12 Raków Częstochowa 7 6 2 0 5 7-12 13 Zagłębie Lubin 7 5 1 2 4 7-12 14 Arka Gdynia 7 5 1 2 4 3-11 15 ŁKS Łódź 7 4 1 1 5 6-13 16 Korona Kielce 7 4 1 1 5 3-10

