“Solid Gold” jednak powalczy o Złote Lwy w Gdyni Wycofany z Konkursu Głównego 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni “Solid Gold” Jacka Bromskiego, w piątek ponownie pojawił się w konkursie. Jak poinformowali organizatorzy, stało się tak na wniosek producenta filmu, Akson Studio. Organizatorzy 44. FPFF w Gdyni wydali w piątek komunikat informujący o tym, że obraz Jacka Bromskiego “Solid Gold” powalczy jednak o Złote Lwy. – W piśmie, jakie otrzymaliśmy w piątek po południu, Michał Kwieciński, Prezes Zarządu Akson Studio potwierdził, że Telewizja Polska odstąpiła z powodów formalnych od umowy koprodukcyjnej filmu “Solid Gold”. W związku z tym producent poprosił o przywrócenie filmu do Konkursu Głównego 44. FPFF, na co zgodziło się jury pod przewodnictwem Macieja Wojtyszki – wyjaśnił Leszek Kopeć, dyrektor 44. FPFF. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

