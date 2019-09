Solidarność wycofuje swój logotyp z Medalu Wdzięczności Decyzja o przyznaniu Medalu Wdzięczności Fransowi Timmermansowi rozzłościła Solidarność. Prezydium związku twierdzi, że doszło do tego “niezgodnie z przeznaczeniem i decyzją Komisji Krajowej”. Dlatego logotyp “S” zniknie z odznaczenia. – Mieliśmy wielką nadzieję, ze Europejskie Centrum Solidarności będzie taką instytucją, która będzie otaczać opieką wszystkich, bez wyjątku – powiedział szef NSZZ “Solidarność” Piotr Duda podczas obchodów 39. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. dodał, że “niestety tak się nie stało”. – Dzisiaj nazywam tę instytucję Miejskim Centrum Bez Solidarności, bo tam już Solidarności nie ma, a tym bardziej po tym, co stało się przedwczoraj, że wręczono Medal Wdzięczności osobie, która na ten medal nie zasługuje – stwierdził. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

