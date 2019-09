Spotkanie Trump-Duda w Nowym Jorku Kancelaria Prezydenta chce podpisać w Nowym Jorku kolejną deklarację ws. wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce – tej samej, którą miał podpisać Donald Trump w Warszawie. Stawia to pod znakiem zapytania przyjazd amerykańskiego prezydenta w USA w tym roku. Podpisanie dokumentu ws. “Fortu Trump” miało być gwoździem programu wizyty Donalda Trumpa w Warszawie. Ale Trump odwołał swój przyjazd. Więc skoro góra nie przyszła do Mahometa, to Mahomet przyjdzie do góry. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, do sfinalizowania formalności prawdopodobnie dojdzie na marginesie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku 23 września. Informacje WP potwierdził rzecznik Kancelarii Prezydenta Błażej Spychalski. – Chcielibyśmy, żeby tak było. Jutro powinniśmy dokładnie wiedzieć, jak będzie przebiegało to spotkanie – mówi WP minister. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

