Sprzedaż nieruchomości a zmiany technologiczne Z cyklu: Domowe ciekawostki Obecne czasy są oczywiście napędzane szybkimi zmianami technologicznymi, wielu z nas korzysta na co dzień z internetu, z wielu nowych informacji, które można znaleźć za naciśnięciem klawisza. Wielu moich klientów korzysta z internetu, różnych wielokolorowych stron zacheęcających do współpracy. W związku z tymi zmianami, wiele znanych zawodów zmieniło charakter prowadzenia biznesu. Zobaczmy chociażby jak zmienil się zawód sprzedawców wielu wyrobów, w tym spożywczych, ale także cały biznes związany z podróżami oraz kupnem biletów lotniczych, rezerwacji hoteli itd. Internet pozwolił na korzystanie z wielu form konkurencyjnych wobec dotychczasowych biznesów jak hotele (wprowadzenie Air-bnb); taksówki (uber, lyft, inne), dostawy jedzenia z restauracji – wymieniać można długo. Oczywiście w naszym zawodzie internet ograniczył nieco kontakty z klientami, którzy usiłują najpierw znaleźć coś samemu, zanim zgłoszą się do określonego agenta po stałą współpracę. Wiele informacji bowiem jest już w internecie, a każdy stara się usprawnić swoje podejście oraz sposób podawania tych informacji. Oczywiście bardzo różne jest podejście wszystkich zarówno zainteresowanych klientów, jak też agentow do obecnie wprowadzanych zmian technologicznych. Jak wiemy, technologia oraz szybki dostęp do informacji bardzo pomaga i, wydaje się, że ułatwia poszukiwania. Według mojego dotychczasowego doświadczenia jednak, nie wszystko można ująć właśnie w sieci w sposób bardzo rzeczowy. Pamiętajmy o tym, że podawane informacje na temat sprzedawanych nieruchomości są zawsze dość wybiórcze. Mają przecież zachęcić potencjalnych kupujących, a wykonywane zdjęcia oraz filmiki nie oddają rzeczywistości. Moi klienci są wręcz często zawiedzeni oraz zniechęceni po obejrzeniu na żywo rzeczonych nieruchomości. Technologiczna ciągle się rozwija, jest jednak dużo zamieszania, a naprawdę to trzeba dobrze wiedzieć jak z tego korzystać oraz przesiewać przez sito wielu niedomówień właściwą, istotną dla siebie informację. Tu bardzo istotnym elementem jest określony dostęp do informacji oraz bespośrednia współpraca ze swoim, wybranym agentem. Bezpośrednia relacja na pewno zaowocuje dobrymi wynikami, jestem tego pewien. Miałem już bowiem do czynienia z wieloma sfrustrowanymi osobami, które na własną rękę próbowały poszukiwań. Sukces we współpracy w sprawach nieruchomości jest oparty właśnie na bardzo osobistym, emocjonalnym wręcz związku pomiędzy agentem a jego klientem, takim, który często trudno zapomnieć. Tu właśnie powstaje pytanie: czy technologia zastąpi ludzkie podejście? W pewien sposób na pewno, ale tylko jeśli na to pozwolimy. Jest bowiem wiele nowego typu firm, agencji w tzw. sieci, które oferują różnego rodzaju usługi, zapewniając niskie koszty, a wręcz zachęcając do sprzedawania i kupowania domu bez agenta, ale za z góry ustaloną i pobraną opłatę, którą te firmy oferują. Oczywiście naszym, agentów zadaniem, jest udowodnienie, że bezpośrednia współpraca zaowocuje dużo lepszymi wynikami. Wynikami, które będą bardzo realne i wymierne w postaci konkretnych sum pieniędzy, zarówno przy sprzedaży, jak i kupnie każdej nieuchomości. A więc warto jest dokładnie dowiedzieć się jak to pracuje: po prostu zachęcam do spotkań oraz dokładnego wyliczenia i pokazania jak to naprawdę jest. Bowiem technologia ułatwia nam oczywiście naszą pracę, lecz jest jedynie jakby uzupełnieniem naszych doświadczeń. Wielu klientów często nie do końca rozumie istotę tego tematu, dowiadując się jedynie o procent marży, a nie wnikając jak dokładnie to działa oraz jakie może przynieść ostateczne korzyści. Oczywiście zarówno sprzedaż jak i kupno nieruchomości podpierają się określonymi technologiami, ale osobiste, kokretne podejście oraz porada przynosi konkretne efekty. Pamiętajmy bowiem, że technologia ułatwia bardzo rozpowszechnianie tzw. „fake news”, czyli wiadomości nieprawdziwych, a pozyskanie kilenta często sprowadza się właśnie do tego kto kogo zachęci bardziej: tylko czy z korzyścią dla klienta? Wystarczy się zastanowić, a rozwiązania nasuwają się same. Życząc Państwu udanych poszukiwań odpowiedniej nieruchomości, zachęcam do skorzystania z naszego pośrednictwa przy okazji zakupów wszelkiego ich typu. Oczywiście po więcej informacji, prosimy o kontakt bezpośredni. Na pewno doświadczony agent pomoże Wam w wyborze. Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Dla wielu klientów jest to znaczna kwota, którą możemy Państwu wyliczyć przed zawarciem umowy. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący. Pośredniczymy również w sprawach kupna zupełnie nowych nieruchomości, prosto od dewelopera, a także pośredniczymy w sprzedaży nabytego prawa do zakupu, np. mieszkania w niewybudowanym jeszcze, czy też niezarejestrowanym budynku. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com ; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”. Ryszard Sobolewski GoWest Realty Ltd, Brokerage Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Ryszard Sobolewski Website Od Ponad 10 Lat Zwiazany z Firma GoWest Realty Ltd.,,Brokerage, Najstarszym Biurem Polonijnym Na Rynku Nieruchomosci W Okolicach Toronto. Sprzedaz, Kupno, Wynajmem Lokali, Rowniez Komercyjnych. Pracuje wspolnie z Malzonka, Malgorzata. Nasze motto:“Co Dwie Glowy To Nie Jedna!”. Bezplatne Porady. Search

