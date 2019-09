Stanisław Moniuszko – to co najpiękniejsze! Maestro Andrzej Rozbicki i Celebrity Symphony Orchestra (CSO) zapraszają w sobotę 26 października na galowy koncert z okazji 200. urodzin Stanisława Moniuszki (1819–1872), ojca polskiej opery narodowej. W programie koncertu usłyszymy obszerne fragmenty “Strasznego Dworu” i “Halki” oraz najbardziej znane i ukochane pieśni, te najpopularniejsze, w znakomitym wykonaniu. Podczas tego wyjątkowego wieczoru Celebrity Symphony Orchestra będzie świętować 25-lecie swojej artystycznej działalności i dlatego też w drugiej części koncertu usłyszymy największe, najpopularniejsze i ulubione hity z repertuaru orkiestry. 25 lat temu CSO zagrała swój pierwszy koncert w McMillian Theatre na UofT w Toronto celebrując (stąd nazwa orkiestry) wtedy 50-lecie Kongresu Polonii Kanadyjskiej. W koncercie wystąpią w kostiumach operowych z epoki największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej: sopran Joanna Horodko, solistka Opery Poznańskiej, mezzosopran Elżbieta Kaczmarzyk, solistka Opery Wrocławskiej, tenor Tomasz Janczak, dyrektor Karkonoskiego Festiwalu Operowego i dyrektor naczelny Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, baryton Kamil Pękala, solista Opery Bałtyckiej w Gdańsku i wokalista koncertów Waldemara Malickiego i Filharmonii Dowcipu oraz młoda kanadyjska wokalistka Caroline Stańczyk. Solistom towarzyszyć będzie chór, 45-osobowa Celebrity Symphony Orkiestra i zespół taneczny Lechowia. Będzie to koncert 300-lecia (200 lat Stanisława Moniuszki, 25 lat CSO i 75 lat KPK) – niezwykłe, zapierające dech w piersiach widowisko z olśniewającymi światłami, efektami specjalnymi i ponad 50 muzykami w orkiestrze na żywo. Church on the Queensway (1536 The Queensway) znajduje się na przeciwko sklepu IKEA w Etobicoke. Sala posiada wszelkie udogodnienia przystosowane dla osób niepełnosprawnych i bardzo duży bezpłatny parking. Bilety są już do nabycia w stałych punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej (bez dodatkowych opłat) www.rozbicki.com https://gazetagazeta.com/wp-content/uploads/2019/09/Radio-CSO-MONIUSZKO.mp3 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.