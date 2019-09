Strajk włoski w oświacie Dziesiątki tysięcy pracowników oświaty w Ontario są gotowe rozpocząć akcję protestacyjną w poniedziałek rano po zerwaniu weekendowych rozmów kontraktowych. Związek, który reprezentuje woźnych, pracowników biurowych i wychowawców edukacji początkowej, mówi, że jego członkowie rozpoczną włoski strajk. 55 000 pracowników oświaty przestanie pracować na nadgodziny i wykonywać dodatkowe obowiązki. CUPE mówi, że jego jednostka negocjacyjna nie wynegocjowała nowego układu zbiorowego z władzami prowincji i powiernikami z kuratoriów. Minister edukacji Stephen Lecce mówi, że jest „głęboko rozczarowany” zerwaniem negocjacji kontraktowych. Umowy dla nauczycieli szkół publicznych i pracowników oświatowych w Ontario wygasły 31 sierpnia, a związki zawodowe są na różnych etapach negocjacji. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

