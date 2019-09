“Sytuacja bez precedensu”. Przerwa w posiedzeniu Sejmu, wznowienie po wyborach Prezydium Sejmu na wniosek Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało o przerwaniu w środę posiedzenia Sejmu i wznowieniu go 15 października – poinformował we wtorek wieczorem wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS). W takim wypadku posiedzenie Sejmu zostanie dokończone już po wyborach parlamentarnych. – To sytuacja bez precedensu, złamanie obyczaju – skomentował wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz’15). Najbliższe i zarazem ostatnie w tej kadencji posiedzenie Sejmu rozpocznie się w środę, a planowane było do piątku. Jednak podczas wtorkowego posiedzenia prezydium Sejmu Prawo i Sprawiedliwość – zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego – złożyło wniosek o ogłoszenie w środę przerwy w posiedzeniu Sejmu do 15 października. Prezydium zaakceptowało tę propozycję. Oznacza to, że posiedzenie Sejmu zostanie dokończone już po wyborach parlamentarnych, które odbędą się 13 października. Dotąd nie było przypadku, by Sejm kończącej się kadencji zbierał się po dniu wyborów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.