Szalony powyborczy plan Kaczyńskiego To jednoosobowa maska Jarosława Kaczyńskiego, który ma szalony plan po wyborach – tak opozycja ocenia decyzję prezydium Sejmu o przerwaniu posiedzenia i dokończeniu go dopiero po wyborach w październiku. – Rząd PiS zastanawia się nad tym, jak ukraść Polakom wolne wybory – uważa Cezary Tomczyk – Dzisiaj trzeba postawić polityczną tezę, że rząd PiS szykuje się na przegraną lub szykuje się na to, że straci samodzielną większość w polskim parlamencie – mówił na konferencji prasowej Cezary Tomczyk z PO-KO, komentując decyzję prezydium. To sytuacja bez precedensu. We wtorek wieczorem na posiedzeniu prezydium Sejmu podjęto decyzję, że rozpoczęte w środę rano ostatnie posiedzenie Sejmu zostanie przerwane i kontynuowane dopiero po wyborach 13 października. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

