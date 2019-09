Szef Thomasa Cooka przeprasza za bankructwo, ale broni swoich zarobków Peter Fankhauser, prezes zarządu zbankrutowanego biura podróży Thomas Cook, powiedział w opublikowanym w niedzielę wywiadzie, że jest mu bardzo przykro z powodu upadku firmy, ale równocześnie bronił własnego wysokiego wynagrodzenia. – Bardzo, bardzo mi przykro, że (klienci) ucierpieli wskutek tego kryzysu. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Mogę tylko dodać, że próbowałem wszystkiego, by uratować tę firmę – mówi Fankhauser w obszernej rozmowie z “Mail on Sunday”. To pierwszy wywiad, jakiego udzielił po bankructwie najstarszego i jednego z największych biur podróży na świecie. Thomas Cook, którego historia sięga 1841 roku, ogłosił upadłość przed tygodniem, w nocy z 22 na 23 września. Bezpośrednią przyczyną bankructwa było załamanie się rozmów ostatniej szansy z wierzycielami i potencjalnymi inwestorami, jednak problemy firmy narastały od kilku lat, czego efektem był dług sięgający 1,7 miliarda funtów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

