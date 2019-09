Testament właściciela Biedronki. Dzieciom nie zostawił żadnych pieniędzy. 10 milionów euro – tyle na pomoc dla ubogich dzieci pozostawił założyciel sieci sklepów Biedronka Alexandre Soares dos Santos. Środki mają być przeznaczone na edukację dzieci z biednych rodzin. Portugalski biznesmen zmarł w sierpniu w wieku 84 lat. Rozdziałem pieniędzy zajmie się przewidziana w testamencie przedsiębiorcy fundacja – poinformował w czwartek tygodnik “Sabado”. Lizbońska gazeta dowiedziała się, że w testamencie Soares dos Santos wskazał związanych w przeszłości z portugalską Partią Socjaldemokratyczną (PSD) profesorów akademickich, Nuna Crato oraz Miguela Poiaresa de Maduro, jako potencjalnych przewodniczących nowej fundacji. Pierwszy w rządzie Pedra Passosa Coelho odpowiadał za resort edukacji i nauki, a drugi za rozwój regionalny.



