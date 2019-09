Frans Timmermans ostrzega Polskę i Węgry Frans Timmermans nie pozostawia złudzeń politykom z Polski i Węgier. – Ci, co myślą, że nowa komisja Ursuli von der Leyen będzie miała inne podejście do praworządności niż ja, to się zdziwią – stwierdził. Przedstawiciele krajów unijnych spotkali się w poniedziałek, by przedyskutować między innymi pomysł stworzenia stałego mechanizmu dotyczącego kontroli praworządności. W dyskusji udział wziął też Timmermans, który przedstawił punkt widzenia Komisji Europejskiej w tej sprawie – informuje tvn24.pl. Przedstawicielka Węgier zaczęła narzekać, że czas tej debaty “jest niewłaściwy”. Jej zdaniem rozmowy w tej kwestii powinny toczyć się już po wyborze nowego komisarza ds. praworządności. To sprowokowało Fransa Timmermansa do odpowiedzi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

