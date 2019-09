Tłumaczka Donalda Tuska zachowała prawo do tajemnicy zawodowej Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie uznał, że prokuratura nie może zwolnić Magdaleny Fitas-Dukaczewskiej z tajemnicy zawodowej. Tym samym po raz drugi uchylił decyzję prokuratury w tej sprawie. Fitas-Dukaczewska była tłumaczką ówczesnego premiera Donalda Tuska podczas wizyt w Katyniu i Smoleńsku w kwietniu 2010 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie w środę rozpatrzył zażalenie na kolejną decyzję prokuratury, dotyczącą zwolnienia z tajemnicy tłumaczki Magdaleny Fitas-Dukaczewskiej w śledztwie dotyczącym decyzji podejmowanych bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej i dotyczących jej badania. Od 1999 r. do 2015 r. pracowała jako tłumaczka języka angielskiego i rosyjskiego z kolejnymi polskimi rządami i prezydentami. W 2010 r. była tłumaczką premiera Donalda Tuska podczas wizyty w Katyniu 7 kwietnia oraz w Smoleńsku 10 kwietnia – w rozmowach z ówczesnym premierem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Drugie postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy Magdaleny Fitas-Dukaczewskiej trafiło do jej pełnomocników pod koniec lipca. Tydzień później złożyli oni zażalenie, zaskarżając decyzję w całości. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

