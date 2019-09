Tłumy na otwarciu nowych stacji warszawskiego metra Od niedzieli druga linia warszawskiego metra wydłużyła się o trzy stacje. Jako jeden z pierwszych do pociągu wsiadł prezydent Rafał Trzaskowski. Towarzyszył mu tłum mieszkańców. Jeszcze do wczoraj pociągi kończyły kursować na stacji Dworzec Wileński, teraz jadą dalej na Targówek, gdzie otwarto stacje Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Rafał Trzaskowski, wypchanym po brzegi wagonem, przejechał przez nowo otwarte stacje. Na otwarciu pojawił się też minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Towarzyszyli im mieszkańcy, którzy II linią metra mogą dziś jeździć za darmo. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

