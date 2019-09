Tom Hanks zrobił niespodziankę w Toronto

Pracownik kawiarni Grinder Coffee w Toronto nie mógł uwierzyć, gdy do kawiarni wszedł jeden z największych gwiazdorów filmowych na świecie. Po kilku dniach publikowania w mediach społecznościowych wycinanki z kartonu przedstawiającej Toma Hanksa, aktor przebywający na festiwalu TIFF odwiedził Grinder Coffee osobiście.

Pracownik Grinder Coffee Tony Graham tuż przed zamknięciem lokalu sprzątał, mył podłogę i przygotowywał się do zakończenia dnia. Wtedy usłyszał pukanie do okna i zobaczył mężczyznę wskazującego na kartonową postać Toma Hanksa. „Gdy podszedłem na odległość około czterech lub pięciu stóp, pomyślałem: O mój boże, to Tom Hanks” – powiedział Graham w wywiadzie dla Global News.

Graham wpuścił gwiazdora Hollywood do kawiarni. „Kiedy zdałem sobie sprawę, że to Tom, otworzyłem drzwi, wpuściłem go … To przemiły facet. Jest dokładnie taki, jak go sobie wyobrażałem”.

Oczywiście obecność Toma Hanksa w kawiarni przyciągnęła innych ludzi.

Właścicielka Joelle Murray nie była w Grinder podczas wizyty, ale odebrała telefon w domu. To była niespodzianka, gdy dowiedziała się, że rozmawia z samym Tomem Hanksem. Hanks powiedział jej, że to jedyny termin, kiedy mógł dopasować wizytę do swego napiętego harmonogramu.

To już drugi raz kiedy kawiarni Grinder Coffee udało się przekonać celebrytę do odwiedzin poprzez kampanię w mediach społecznościowych. W 2018 roku Ryan Gosling złożył tam wizytę po tym, jak Murray i inni członkowie personelu pozowali z jego podobizną wyciętą z kartonu.

Tom Hanks jest w Toronto, promując na TIFF swój nowy film, biografię Freda Rogersa „Piękny dzień w sąsiedztwie”.