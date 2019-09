Trump: to, co robią demokraci temu krajowi, jest hańbą i nie powinno być dozwolone Prezydent Donald Trump powiedział dziennikarzom, że powinien być sposób na zablokowanie śledztwa w sprawie impeachmentu, “być może przez sądy”. – To, co robią demokraci temu krajowi, jest hańbą i nie powinno być dozwolone – ocenił. Wcześniej wezwał na Twitterze republikanów do walki z demokratami. – Stawką jest nasz kraj! – oświadczył. Przed powrotem do Waszyngtonu z Nowego Jorku, gdzie brał udział w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, Trump powiedział na zamkniętym spotkaniu z pracownikami ambasady USA przy ONZ, że osoba, która była informatorem sygnalisty, była “prawie szpiegiem”. “Chcę wiedzieć, kim jest osoba, która dała sygnaliście informacje, bo jest to prawie szpieg. Wiecie co dawniej, gdy byliśmy mądrzy, robiliśmy ze szpiegami i zdradą, prawda? Radziliśmy sobie z tym inaczej niż dzisiaj” – zacytował prezydenta “New York Times”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

