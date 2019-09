TVP nie zgodziła się wyemitować spotu Okręgowej Izby Lekarskiej TVP nie zgodziła się pokazywać spotu z kampanii “Polska to chory kraj” – poinformował serwis “Wirtualne Media”, powołując się na Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Jak podał nadawca, spot był niezgodny z linią programową telewizji. O odmowie Okręgowa Izba Lekarska napisała na Twitterze. “Spot nie wpisuje się w charakter treści emitowanych w programach telewizji publicznej i jest niezgodny z linią programową TVP S.A., co w świetle Zasad Sprzedaży może być podstawą do odmowy emisji reklamy” – oto fragment uzasadnienia decyzji TVP. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

